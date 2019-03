Rapagnano, Iommetti: «Pronti per il rush finale»

La stagione del Rapagnano prosegue incessantemente e il suo obiettivo è continuare a battagliare nelle posizioni alte della classifica nel girone D del campionato di Prima Categoria. La compagine di Andrea Silenzi è salita a quota 36 punti in graduatoria e guarda con ottimismo all'ultima fase stagionale. Parla Riccardo Iommetti, autentico trascinatore della squadra, che prova a fare un bilancio: «Probabilmente stiamo andando oltre le più rosee previsioni, in qualità di neo promossa il nostro obiettivo resta la salvezza, ma è chiaro che ci fa piacere competere alla pari con le migliori squadre del campionato. Sabato scorso -continua il ragazzo – abbiamo disputato un'altra grande prestazione contro una squadra in forte ascesa, che in estate era molto considerata, e tuttora resta una delle grandi favorite per la vittoria finale. Il nostro successo è comunque assolutamente legittimo, forse poteva essere anche più largo, ma va bene così, perchè assume un valore enorme per un gruppo molto unito che gioca per divertirsi e ci sta riuscendo in pieno».

