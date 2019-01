Rapagnano, Mazzetti: «Voglio dare il mio contributo»

Il Rapagnano, che sta ottenendo buoni risultati nel campionato di Prima Categoria, girone D, aspetta a braccia aperte Michele Mazzetti che ritornerà sul rettangolo nelle prossime settimane. Il calciatore non vede l'ora di tornare in campo ed è stato fermato da un grave incidente al ginocchio ed è stato operato dall'equipe del professor Papi lo scorso 3 Novembre. Inoltre il calciatore nei giorni scorsi ha ricominciato, seppur blandamente a correre.Il giocatore dice la sua sull'operazione: «All'epoca dell'intervento, i dottori mi dissero che ci sarebbero voluti almeno 4 mesi prima di tornare in campo, diciamo che siamo in linea con le previsioni e ci sarà ancora bisogno di tanto lavoro».

