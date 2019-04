Real Casebruciate, addio a mister Radicioni

Si conclude con una vittoria per 5-3 l'ultima partita di questa stagione per il Real Casebruciate, società di Terza categoria (girone D). E dopo questa notizia ne arriva un'altra come un fulmine a ciel sereno: dopo tre anni arriva l'addio con il mister Diego Radicioni, che lascerà la guida della squadra. «Una scelta presa di comune accordo - si legge sulla pagina Fb della società - senza pressioni esterne o interne, anche se dolorosa per entrambe le parti. Una scelta che chiude un ciclo che ci ha portati ad alzare una Coppa Marche e a giocarci i playoff per provare a tornare in Seconda categoria. Nei tre anni sotto la sua gestione abbiamo dimostrato di essere un gruppo unito che ha affrontato grandi difficoltà a testa alta e senza paura, con la nostra identità. Ringraziamo un allenatore, ma prima ancora una persona fantastica, che ha sempre creduto nel Real e che rimarrà per sempre legato alla nostra storia».

