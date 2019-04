Recanatese, capitan Nodari: «Dedico il rinnovo a chi alla mia età non ha il lavoro»

È tempo in casa Recanatese di pensare e programmare il futuro. La società dopo le conferme di Pera, Raparo, Giaccaglia, Senigagliesi e Borrelli, la società leopardiana mette un altro tassello confermando l'esperto difensore centrale Alex Nodari che molto bene ha fatto sia nel corso dello scorso campionato (Nodari è arrivato a torneo iniziato, debuttando in maglia giallorossa all’11° giornata) che nell'attuale stagione. «Questa squadra ha creduto in me quando nessuno credeva e una volta raggiunta la salvezza è riuscita a far crescere la mia fiducia in questa famiglia, che oggi mi chiede, all’età di 37 anni, di far parte ancora di questo cammino» le sue parole. Rinnovo con una dedica: «Voglio dedicare il mio rinnovo a chi alla mia età si trova a casa senza lavoro dopo essere stato licenziato, con una famiglia sulle spalle, augurandogli di trovare il prima possibile chi gli dia una nuova possibilità, com’è capitato a me con la Recanatese».

© RIPRODUZIONE RISERVATA