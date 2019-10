Recanatese, Morales: «La sconfitta ci ha fatto ragionare»

La Recanatese è chiamata a ripartire subito. Se lo sono detti oggi alla ripresa degli allenamenti tecnici e giocatori. La sconfitta brucia ma la trasferta di Giulianova incombe e deve essere occasione di riscatto. «Forse è meglio che sia successo adesso, un po' come in Coppa Italia quando la sconfitta con il Montegiorgio ci ha fatto ragionare sugli errori commessi e abbiamo trovato soluzioni nuove- commenta il centrocampista argentino Matias Morales-. Se perdi qualcosa non è andato».

