Recanatese, Pera: «Pretendo sempre il meglio da me stesso»

La sua doppietta contro la Sammaurese è stata di vitale importanza perchè è tornato re dei bomber portandosi a quota 17 gol in campionato e superando Ricciardo (Cesena), Minella (Notaresco) e Dos Santos (Francavilla). Stiamo parlando di Manuel Pera, attaccante principe della Recanatese. E dire che Pera ha saltato, per acciacchi vari, almeno sette partite. «Quando non segno sto male - racconta l'attaccante della Recanatese che a metà febbraio si è legato al sodalizio presieduto da patron Guzzini fino al giugno 2021 - la classifica marcatori è sempre un obiettivo e ci tengo molto. A volte sono pesante con i compagni, pretendo sempre tanto da loro, come da me stesso, sono critico ed esigente. Come principio ho sempre in testa di far più gol possibili perché è mio compito, per portare punti alla squadra ovviamente. Se devo segnare e non vincere è ovvio che sono felice a metà».

