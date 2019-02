Ribaltato l'esito di Francavilla-Campobasso: i tre punti tornano nel Molise

Il responso del rettangolo verde è stato completamente ribaltato: successo 2-1 del Campobasso a Francavilla. La Corte Sportiva d’Appello della Federazione Italiana Giuoco Calcio ha ribaltato il verdetto del Giudice Sportivo di alcune settimane fa in merito a Francavilla-Campobasso dello scorso gennaio chiusa con il successo dei molisani. Inizialmente era stata decisa la ripetizione della gara causa un errore tecnico del signor Mario Perri che aveva espulso nella parte finale della gara Denny Nazari del Francavilla, in luogo di Alessandro Di Renzo, autore del fallo da espulsione. Ammesso l’errore da parte del direttore di gara era stata disposta la ripetizione della gara il prossimo 21 febbraio ma la decisione di ieri annulla la sentenza, ripristinando il risultato ottenuto sul campo. Il motivo? In attesa di conoscere ufficialmente la sentenza, il motivo è da individuare nell’impossibilità di accettare quale discolpa l’utilizzo di immagini video, proprio quelle che hanno permesso al direttore di gara di tornare sui suoi passi e ammettere l’errore.

