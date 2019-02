Ripesanginesio, Tardella: «Saremo brillanti fino alla fine della stagione»

La matricola Ripesanginesio ce la sta mettendo tutta per uscire dal baratro da una classifica pericolosa, nel girone F della Seconda Categoria. Reduce dal grande trionfo sul campo di un Sarnaro in piena lotta per un posto nei playoff, la banda di Andrea Tardella prova a guardare al finale di campionato con ottimismo: «Sapevamo che sarebbe stato un campionato duro per una neopromossa come la nostra – conferma il presidente – ma nonostante le difficoltà abbiamo avuto un approccio molto positivo che lasciava ben sperare. Sul più bello una serie di infortuni molto gravi, traumi seri che in alcuni casi hanno avuto necessità anche di interventi chirurgici, hanno finito per metterci in difficoltà. Abbiamo perso dei giocatori importanti, tra i quali anche il nostro capitano, pagando più del dovuto lo scotto della categoria. Da alcune settimane siamo in ripresa, lo dicono i risultati ed anche l'atteggiamento del gruppo, ci siamo rimessi in carreggiata e sono convinto che saremo brillanti fino al termine. Pur dovendo fare i conti con una rosa un pochino corta, abbiamo i mezzi per dire la nostra e la vittoria di sabato su un campo importante come quello di Sarnano, non fa altro che accrescere la nostra consapevolezza».





