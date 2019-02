Ruffini sicuro: «Il Camerino può salvarsi»

Un Camerino che non ti aspetti mette fine a quella che sembrava una corsa inarrestabile dell’Atletico Ascoli, facendogli perdere il primo posto appena conquistato. Per i camerti è la prima vittoria dopo due sconfitte con in sella Matteo Ruffini, subentrato al dimissionario Giuseppe Santoni. «È una vittoria importante, soprattutto per il morale, perché venivamo da due sconfitte - dice il tecnico Matteo Ruffini, classe 1981, in passato alla guida della Lorese -. È chiaro che è un primo tassello sul quale dobbiamo costruire perché i problemi ci sono e dobbiamo risolverli». Della partita cosa dice? «Abbiamo fatto molto bene, siamo stati sempre concentrati, ed anche quando ci hanno ripresi non ci siamo disuniti e alla fine abbiamo vinto meritatamente».

