San Biagio, preso Rocchini

Novità in casa San Biagio sul fronte calciomercato: la società ha ufficializzato il tesseramento del difensore Francesco Rocchini, 32 anni, ex Portuali Ancona. Vista l’assenza momentanea di Belloni e le poche scelte del reparto difensivo, la dirigenza ha voluto ampliare il parco giocatori ingaggiando un elemento di esperienza e già abituato alla categoria. Rocchini si allena col San Biagio già da inizio gennaio dopo essersi svincolato dai Portuali a dicembre in seguito ad un infortunio al polpaccio.

