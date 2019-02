San Costanzo, Ordonselli in un gran momento di forma

Una stagione finora da incorniciare: Tommaso Ordonselli è finito sul tabellino dei marcatori 20 volte. L'attaccante del San Costanzo con i due gol contro l'Ankon Dorica sta per emulare a grandi passi la stagione incredibile ai tempi del CSI Delfino Fano (2016-2017) quando arrivò a 27 reti. Ordonselli, classe 1994, di Fano, è al primo anno al San Costanzo. «Qui mi trovo bene - racconta - sono studente, ho scelto di venire qua e ne sono felice. Fosse per me rimarrei anche per la prossima stagione". Il San Costanzo domina il girone C di Seconda categoria con 14 punti di vantaggio su Pietralacroce, Belvedere e Nuova Sirolese. "Sì, abbiamo un bel margine di vantaggio ma finchè la matematica non ci dà la vittoria del campionato abbiamo il dovere di impegnarci sempre al massimo. Le 20 reti segnate finora? Non mi ero prefissato un obiettivo preciso ad inizio stagione ma ora spero di avvicinarmi alla mia cifra record". La squadra è ben costruita. "La rosa è di qualità in tutti i reparti - continua Ordonselli - mister Pucci, con cui ho un buon rapporto, ha un ampia scelta e chi entra».

