Sangiustese, Chiodini è intramontabile

Nonostante i quasi 39 anni sono ancora tanti gli stimoli per Mauro Chiodini che tra i pali della porta della Sangiustese si diverte come se fosse ancora un ragazzino. E proprio Chiodini si prepara a vivere la quarta stagione coi colori rossoblù: “Alla Sangiustese sono tornato ragazzino – ammette Chiodini – qui si sta bene, ci si sente davvero a casa. Con il presidente Tosoni scherzavamo proprio sul fatto che prima di conoscere lui cambiavo squadra ogni anno, invece questa sarà la quarta volta che ripartiamo insieme. Anche quest’anno per prima cosa c’è da mantenere la categoria. Sappiamo ogni anno come questo possa essere difficile e il frutto di tanti fattori, poi si vedrà. Ci riempie di orgoglio sapere che in questi anni siamo diventati una società portata come modello da tante altre che ci studiano e vorrebbero avere il nostro cammino. Alla Sangiustese si respira un calcio vero, pulito, corretto e divertente. Questa è la nostra arma migliore ed il più grande incentivo per ognuno di noi ogni anno”.

