Sangiustese, confermato Patrizi

La difesa della Sangiustese va in cassaforte con l'esperienza granitica di Luca Patrizi che per il terzo anno consecutivo vestirà il rossoblù. «Il motivo della mia scelta è molto semplice – ha dichiarato Patrizi, più avvezzo a parlare con i fatti in campo che fuori dal rettangolo verde – della Sangiustese apprezzo da una parte la limpidezza e la sincerità di chi la gestisce e dall’altra il coraggio della stessa società e del mister di proporre un modello di gioco innovativo e che difficilmente si vede in queste categorie».

