Sangiustese, Coppa Disciplina al cielo per il secondo anno di fila

"La Coppa Disciplina 2018-2019", trofeo assegnato alla società più corretta della Serie D nazionale, va per il secondo anno consecutivo alla Sangiustese. La società del presidente Andrea Tosoni si è aggiudicata la Coppa trionfando per sportività e correttezza davanti alle 167 Società di tutta Italia appartenenti al campionato di Serie D. Un traguardo storico, che fa il bis con quello portato a casa da matricola. Con il punteggio di sole 10,78 penalità (davanti alla Caronnese con 13,35 e al Darfo Boario con 14,60, entrambe del girone B) la società, la tifoseria, i giocatori, lo staff tecnico e tutto l’ambiente rossoblù si sono dimostrati i più virtuosi nella speciale classifica nazionale che tiene conto delle sanzioni comminate. Un dato emerge su tutti: nel corso della stagione corrente, nessuno dei giocatori di mister Senigagliesi è stato mai espulso dal campo, mentre uno solo fu il cartellino rosso nella precedente edizione.

Il Presidente Andrea Tosoni teneva particolarmente a questo prestigioso trofeo, nel quale ad essere simboleggiati sono alcuni dei più importanti valori dello sport. Disciplina, ospitalità, collaborazione, correttezza, educazione: valori in cui la Sangiustese si è confermata al vertice in Italia. Un traguardo che sembrava unico ed irripetibile e che invece è stato conquistato nuovamente a distanza di un anno ed alla seconda partecipazione al campionato di Serie D. Segno che l’affermazione di dodici mesi fa non era casuale e che in casa rossoblù etica e comportamento, sia dentro che fuori dal campo, sono oggetto della massima attenzione. La società verrà premiata il prossimo 2 Giugno in occasione della finale della Poule Scudetto: una delegazione della Sangiustese alzerà al cielo il prestigioso trofeo direttamente

