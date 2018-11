La junores della Sangiustese è reduce dal pareggio di Agnone contro l'Olympia. Un punto arrivato quasi al fotofinish, che dimostra la voglia di far bene di questo gruppo, come evidenziato anche dal tecnico Adolfo Rossi: "Ad Agnone abbiamo subito la veemenza fisica degli avversari e il terreno di gioco non proprio perfetto non ci ha permesso di utilizzare la nostra arma migliore, cioè il gioco. Abbiamo portato via un buon punto, specie considerando il fatto che il pareggio è arrivato allo scadere e quindi, nota molto positiva, è l’ulteriore dimostrazione che questa squadra ci crede e non molla. Siamo stati molto bravi, anche per merito del portiere che ha fatto un intervento salva-risultato, a tenere aperto il match. Poi, il calcio è bello anche per questo, abbiamo realizzato l’1-1 al 90’, ed addiritttura, ma sarebbe stato eccessivo, al 93’ avremmo potuto vincere con una clamorosa occasione capitata a Messi. Adesso aspettiamo in casa il San Nicolò Notaresco, una formazione attrezzata e che gioca bene".

