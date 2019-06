Sangiustese, la Coppa Disciplina è tua per il secondo anno di fila

Un pomeriggio importante per la Sangiustese. Allo stadio Renato Curi di Perugia, in occasione della finale della Poule Scudetto di sere D tra Lecco e Avellino, una delegazione della Sangiustese composta dal Presidente Andrea Tosoni con il piccolo Remo Alexander, dai vice Presidenti SecondoGrandinetti e Maurizio Rossetti, dal DG Alessandro Cossu, dai dirigenti Trisciani e Marucci, dalla Responsabile Comunicazione Marta Bitti, dai giocatori Chiodini, Scognamiglio e De Reggi, ha ritirato per il secondo anno consecutivo il premio per la Coppa Disciplina riservato alle squadre di Serie D. Il presidente Tosoni lo ha ricevuto direttamente dalle mani del Presidente della LND Cosimo Sibilia e del Coordinatore del Dipartimento Interregionale Luigi Barbiero.

