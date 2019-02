Santa Veneranda, confermato Cecchini

In casa Santa Veneranda al momento è confermato Maurizio Cecchini alla guida tecnica della prima squadra in attesa di ulteriori sviluppi. Il tecnico della Juniores ha preso in mano la squadra da Luciano Clara due giornate fa conquistando altrettanti pareggi contro Gabicce Gradara e Barbara. Sarà dunque ancora lui a dirigere gli arancioni in panchina domenica sul terreno del Mondolfo. La società è in fase di valutazione per quanto riguarda la gestione tecnica e, tra i vari profili valutati, ci sono quelli di Antonio Ceccarini e Roberto Del Monte (ex Lunano).

