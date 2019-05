Seconda Categoria: un sabato dove si sapranno molti verdetti

Il campionato di Seconda Categoria entra nel vivo: dopo la regular season si disputano gli spareggi decisivi per mantenere la categoria, oppure salire in quella superiore. Girone A: Qui la situazione è abbastanza definita: Osteria Nuova promossa in Prima categoria e Vadese in attesa di conoscere la vincente dei play off del girone B per disputare la finale. Già retrocesso il Borgo Pace, nell'unica gara in programma si affronteranno per la salvezza il Carpegna e il Pole Calcio. Girone B: la stagione regolare si è chiusa con la vittoria del Vismara e la retrocessione del Serra Sant'Abbondio. Nei play off si affronteranno l'Isola di Fano leggermente favorita sul real Gimarra e in un confronto un pochino più equilibrato l'Urbinelli e l'Athletico Tavullia. Si giocheranno la permanenza il Gradara e ed il Mombaroccio. Girone C: Con il San Costanzo promosso e Dorica Torrette e Ostra già retrocesse, si giocheranno solo le due gare dei play off. Quattro squadre che hanno battagliato per tutta la stagione arrivando in volata a questa fase finale e pronostico aperto ad ogni risultato nei confronti tra Belvedere ed Ankon Dorica e tra Pietralacroce e Victoria Brugnetto. Girone D: Labor promossa in Prima categoria e Argignano retrocesso in Terza, per il resto tutto da decidere. Nei play off si annunciano molto serrati i confronti Falconarese – Castelbellino e Victoria Strada – United Loreto. Per restare in Seconda categoria si sfideranno Agugliano Polverigi e Maiolati. Girone E: Con il San Claudio promosso per la prima volta in Prima categoria e lo United Civitanova retrocesso in Terza, in programma sabato tre gare. Dopo un inseguimento che è durato tutto il campionato, ancora di fronte per i play off: Casette d'Ete - Montegranaro e Real Porto – Telusiano, due gare aperte ad ogni possibilità. Per evitare la retrocessione si sfideranno Montecassiano e Morrovalle. Girone F: Campionato dominato dalla Settempeda che è salita in Prima categoria, alle sue spalle l'Elfa Tolentino che, grazie all'ampio margine sulle rivali, può attendere per la finale la vincente del confronto tra Cska Amarori e Belfortese. Per evitare di fare compagnia al Visso, già retrocesso, si sfideranno il Ripesanginesio ed il Real Tolentino. Girone G: Con la Cossinea che ha già festeggiato il suo storico approdo nella categoria superiore. Per guadagnare la finale play off si sfideranno 4 squadre tutte molto organizzate: Borgo Mogliano - Spes Valdaso e Atletico Porchia - Montottone. Cercheranno di evitare la retrocessione, già certa per l'Union 2000, in uno spareggio molto equilibrato la Cossinea e il Magliano calcio. Girone H: Dopo lo storico successo del Santa Maria Truentina, per i play off si affronteranno il Lama United e l'Audax Pagliare, con il Torrione spettatore interessato che sfiderà in finale la vincente. Retrocessa la Rotellese, per restare in Seconda categoria si sfideranno in un derby tutto ascolano molto sentito, la Pro Calcio e il Piazza Immacolata.

