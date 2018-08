Non solo le gare dei due club genovesi, ovvero Sampdoria-Fiorentina e Milan-Genoa: in seguito al disastro di Ponte Morandi, potrebbe saltare l'intera prima giornata di serie A, in programma tra sabato e domenica prossimi.



Sampdoria-Fiorentina, Ferrero: «Chiedo di rinviare la partita in segno di lutto»​







I due club liguri avevano chiesto, subito dopo la tragedia, il rinvio dei rispettivi debutti nel campionato 2018-19. Ora, però, la Lega Serie A potrebbe decidere di rinviare l'intero calendario della prima giornata, che sarebbe dovuta partire con due anticipi molto interessanti: il debutto in Italia di Cristiano Ronaldo in Chievo-Juventus (sabato, ore 18) e la grande sfida Lazio-Napoli (alle ore 20.45).



La giornata di sabato, però, sarà anche quella dedicata ai funerali di stato per le vittime del crollo del ponte sull'A10. Per questo motivo è possibile che le gare del sabato siano rinviate, così come, quasi sicuramente, accadrà con quelle che dovrebbero vedere impegnate le due genovesi. A questo punto, non è escluso che anche le altre sei gare della giornata possano essere rinviate, in segno di lutto.

