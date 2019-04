Serie D, finale di Coppa Italia: Matelica-Messina si gioca a Latina

È stata deciso il luogo che ospiterà la finale di Coppa Italia di serie D tra Matelica e Messina: non si tratta più dello stadio "Artemio Franchi" di Firenze ma di una nuova sede ovvero lo stadio "Domenico Francioni" di Latina, salvo divieti della prefettura locale, che è in programma sabato 18 maggio. La SS Matelica è stata convocata, insieme all’ACR Messina e al Latina Calcio 1932 a Roma venerdì 3 Maggio alle ore 11.00, presso la sede del Dipartimento Interregionale per una riunione di organizzazione del'incontro, che ad oggi prevede l'arrivo di oltre duemila tifosi siciliani.

© RIPRODUZIONE RISERVATA