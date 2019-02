Servigliano, Iacoponi: «La vittoria ci manca, dobbiamo risalire»

Dopo l'ottimo pareggio contro il Sassoferrato Genga, il Servigliano continua a lavorare in vista del prossimo impegno di campionato, dove gli uomini di Amadio vogliono tornare a vincere per continuare la corsa verso la salvezza. «Domenica abbiamo ottenuto un pareggio importante, considerando anche il terreno di gioco, che non permetteva di giocare e che è stato ottenuto contro una squadra fisica, in salute e ben messa in campo - afferma un leader dello spogliatoio biancoazzurro come Roberto Iacoponi - la vittoria ci manca a maggior ragione in un campionato equilibrato come questo, in cui la classifica è molto corta, per questo dobbiamo dare continuità ai risultati in modo da risalire in classifica ed allontanarci dalla zona calda».

© RIPRODUZIONE RISERVATA