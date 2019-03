Spes Valdaso, Montingelli: «Le ultime sei gare sono finali»

Maurizio Montingelli sta ottenendo il massimo in qualità di allenatore dopo una lunga ed importante carriera da calciatore. Reduce da una vittoria molto importante sul campo del Montefiore, la sua Spes Valdaso si candida a recitare un ruolo da protagonista nella lotta per la conquista di un posto nei play off, nel girone G della Seconda categoria «Le 6 gare che mancano alla fine saranno tutte delle finali – ci dice il tecnico – ed è difficile prevedere come andrà a finire questo campionato. Salvo sorprese il primo posto della Cossinea non dovrebbe essere in discussione, ma per tutto il resto sono diverse le squadre che possono ambire ad un grosso finale di stagione. Per i miei approcci alla carriera di allenatore sinceramente non avrei potuto chiedere di più, ci stiamo divertendo, lavoriamo in un ambiente tranquillo e ci togliamo anche qualche soddisfazione».

