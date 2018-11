Tasso: «Fabriano Cerreto in vetta con pieno merito»

Il Fabriano Cerreto ha raggiunto la vetta. Vittoria 3-0 sul campo del Monticelli, seconda partita di fila senza successo per il Tolentino ed ecco che la squadra di Renzo Tasso ha pareggiato i 24 punti dei cremisi. Per ragioni di differenza reti, 20 gol fatti contro 19, mentre i subiti sono 8 ciascuno, il Fabriano Cerreto è capolista. «Il merito è tutto dei ragazzi - commenta Tasso -, sono cresciuti lavorando quotidianamente con volontà e abnegazione. Siamo una squadra totalmente rinnovata, non era facile essere qui a questo punto della stagione».

