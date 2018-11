Tegola per la Maceratese, Ceijas fuori per due giornate

Di nuovo davanti ad un bivio. L’Hr Maceratese e il suo tecnico si affacciano alla sfida con l’Atletico Centobuchi con lo stato d’animo di chi, d’ora in avanti, non può più permettersi passi falsi. Troppo in altalena, in questo avvio i stagione, per la Rata è arrivato il tempo delle conferme. Dopo Potenza Picena Moriconi perde Ceijas squalificato dal giudice sportivo per ben due turni, inibito fino al 30 gennaio il presidente dei giallorossi Savoretti per aver colpito proprio l’argentino che usciva dal campo per il rosso diretto. I biancorossi però registrano il rientro a pieno organico Andrea Moriconi e Marco Campana, solo un tempo per quest’ultimo all’esordio a Colli del Tronto dove con una spettacolare mezza rovesciata sfiorò un gol che sarebbe stato il pareggio.

