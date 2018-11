JESI - Senza alternative la Termoforgia anche se infortuni e assenze continuano a tormentare coach Cagnazzo. Vittoria d'obbligo oggi per l'Aurora Jesi che davanti al pubblico amico se la dovrà vedere con la sempre temibile Bondi Ferrara. Impegno esterno invece per l'Extralight Montegranaro chiamata a riscattare sull'ostico parquet di Roseto la prima sconfitta patita domenica scorsa in casa contro la Bakery Piacenza.

