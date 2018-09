Terriaca e Suwareh sempre in gol in questo avvio di stagione

Terriaca, Suwareh e Aquino, sono loro i degni di menzione dopo tre giornate. Per quanto riguarda i primi due (il primo in forza al Tolentino e il secondo al Monticelli) sono gli unici ad essere andati a segno in tutte e tre le giornate di campionato disputate. Per quanto riguarda il difensore Giuseppe Aquino, è arrivato da pochissimo alla San Marco Servigliano Lorese ma il debutto lo ha fatto in porta contro il Fossombrone. Dopo l’infortunio del numero 1 Falcetelli, il sostituto Innamorati si è beccato il rosso. Chi va in porta? Proprio Aquino che, tra l’altro, ha concluso il match tenendo la porta inviolata dal momento che i due gole erano stati subiti da Falcetelli.

