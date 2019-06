Tolentino, è fatta per Severoni

Un acquisto che denota come la campagna acquisti del Tolentino sia incentrata sul rafforzamento della rosa: la società ha reso noto di aver raggiunto l'accordo con il centrocampista Leonardo Severoni. Il calciatore, nato il 17/06/1996, ha già avuto modo di indossare la casacca cremisi nella stagione 2017/2018 facendosi apprezzare per la sua grande duttilità, avendo dimostrato di sapersela cavare in ogni ruolo e per la sua straordinaria forza fisica. Quattordici le presenze in quella stagione (approdò a Tolentino nel mercato di riparazione) e tre le reti messe a segno. Lo scorso anno ha militato nella H.R. Maceratese.

