Tolentino in vetta, Mosconi: «Approccio sempre giusto»

Terza vittoria consecutiva per il Tolentino domenica che ha espugnato l’ostico campo della Pergolese con un perentorio 3-0 che porta le firme del giovane Boutlata, di Terraica al terzo gol di fila in campionato e di Tittarelli. Tolentino al primo posto in classifica e mister Andrea Mosconi non poteva che essere soddisfatto: «Abbiamo disputato una buona partita, con la giusta determinazione. Non era una partita facile, ma l’abbiamo affrontata l’approccio giusto cercando di giocare sempre la palla. Anche dopo essere passati in da parte dei miei giocatori ho visto tanta umiltà, hanno lavorato sodo giocando palla su palla. Non ci siamo mai rilassati ma anche dopo la terza rete abbiamo creato occasioni per fare il quarto gol».

