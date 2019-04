Tolentino, Mosconi: «Ci aspettano cinque battaglie e siamo pronti»

Il Tolentino ha ottenuto una grandissima vittoria contro il Porto Sant'Elpidio col punteggio finale di 2-1. La squadra a cinque gare dalla fine ha allungato la leadership a +8 in classifica, la Serie D è sempre più vicina. Andrea Mosconi, tecnico del Tolentino, è raggiante ma resta coi piedi per terra: «Sono contento per la vittoria - ha detto il mister cremisi al termine del big match - abbiamo avuto molte occasioni per chiuderla prima ma non ci siamo riusciti, quindi onore agli avversari che hanno disputato una buona gara. Penso che si siano viste due squadre che meritano le posizioni che occupano e spero che entrambe concludano al meglio il torneo. Abbiano festeggiato giustamente una bella e meritata vittoria, come all’andata avevano fatto loro, con la classifica che è più eloquente di qualsiasi discorso: ma non è finita. Da qui alla fine ci aspettano cinque battaglie e dovremo farci trovare pronti».

© RIPRODUZIONE RISERVATA