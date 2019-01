Tolentino, Mosconi: «La mia squadra è come la Juve»

Il mister Andrea Mosconi è entusiasta al termine della finale vinta dalla sua squadra, il Tolentino, contro il Fabriano Cerreto (2-0) ed elogia la sua squadra: «È una grande soddisfazione per i ragazzi, i tifosi e la società: per me il Tolentino è come la Juve, fin quando sarò allenatore darò tutto me stesso. All'inizio il Fabriano Cerreto si è trovato meglio sul campo pesante, poi abbiamo preso le misure e nell'arco dei 95' la vittoria è meritata. I tifosi ci hanno dato una grande mano, con questa unione di intenti potremo fare strada: il Tolentino è stato fortunato quest'anno, ha scelto giocatori con una grande voglia di rivalsa e cuore».

