Tolentino, ora testa solo alla sfida con il Pineto

Il Tolentino oggi ha ripreso la preparazione in vista della partita di domenica prossima al della Vittoria contro il Pineto. Mister Mosconi dopo aver parlato all’interno dello spogliatoio alla squadra è sceso sul terreno di gioco per iniziare gli allenamenti. E’ stata una seduta molto intensa che ha visto la squadra lavorare sulla parte atletica e su quella tecnico tattica. Per il tecnico cremisi quella in corso è una settimana molto importante, perché viste le assenze di Ruggeri e Di Domenicantonio, che dopo le espulsioni rimediate nel corso della gara contro il Notaresco, domani saranno squalificati dal Giudice Sportivo, dovrà cercare di recuperare gli infortunati Strano e Tizi. Le indicazioni che provengono dall’infermeria sono incoraggianti per entrambi i giocatori.

