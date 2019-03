Tolentino, si dimettono Serangeli e Tordini

Scossone in casa Tolentino: la società ha comunicato l'addio di due pilastri della dirigenza. Ecco il comunicato: «Il direttore generale della U.S.Tolentino 1919, Sig. Stefano Serangeli e il Sig. Paolo Tordini, da 10 anni dirigente nonché socio fondatore della US Tolentino 1919 rinata dopo il fallimento, comunicano che entrambi hanno presentato le loro dimissioni ai soci, dopo aver constatato la mancanza di fiducia e le divergenze insanabili con il Presidente e parte del direttivo circa le mutate condizioni gestionali che hanno fatto venire meno le basi sportive, etiche e organizzative, che con entusiasmo avevano sposato e promosso in questi anni. Si augurano nello stesso tempo, le migliori fortune per il sodalizio cremisi, nell’anno del centenario».

