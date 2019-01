Tombesi: «Il Camerano lotterà sempre e sa quello che vuole»

Il Camerano è carico e pronto a tornare in zona tranquilla di classifica: «Campionato difficile, ma la squadra lotta e sa quel che vuole». Parole del vice allenatore gialloblu Fabio Tombesi qualche giorno prima del match col Porto d’Ascoli, in programma domenica a Osimo Stazione. «La squadra si è allenata bene – dice Tombesi –, veniamo da una buona prestazione su un campo pesante come quello di Chiaravalle che non era propriamente adatto alle nostre caratteristiche. L’aver perso sul finale su rigore poteva dare un contraccolpo alla squadra, ma tutti si sono dimostrati già vogliosi di andarsi a riprendere questi punti persi. Abbiamo tante partite davanti e siamo consapevoli di poter presto uscire dalla zona difficile della classifica».

