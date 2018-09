Domani torna la coppa Italia d’Eccellenza, sei partite da non perdere. Scatta il secondo turno di coppa che vedrà affrontarsi le squadre che hanno riposato al primo turno contro le squadre che hanno perso nella prima partita dei vari triangolari (o pareggiato ma giocando in trasferta). Andiamo con ordine e partiamo da Fossombrone-Atletico Gallo che, contrariamente a quanto stabilito dalla Lnd, si giocherà questa sera alle 20. Riposerà in questa circostanza l’Urbania che nella prima gara aveva battuto il Fossombrone 2-1. Tutte le altre gare sono in programma alle 15.30, quindi Atletico Alma-Pergolese (riposa il Marina che ha battuto 1-0 la Pergolese), Fabriano Cerreto-Biagio Nazzaro (riposa il Sassoferrato Genga che ha pareggiato 2-2 con la Biagio ma aveva giocato fuori casa), Camerano-Portorecanati (riposa il Montefano che ha battuto 1-0 il Camerano), Porto Sant’Elpidio-San Marco Servigliano Lorese (riposa il Tolentino che ha battuto 4-1 il Porto Sant’Elpidio) e infine Monticelli-Porto d’Ascoli (riposa il Grottammare che nella prima giornata ha pareggiato 2-2 col Porto d’Ascoli ma ha giocato fuori casa).

