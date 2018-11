Tortelli: «Venire al Tolentino è stata la scelta giusta»

Paolo Tortelli, 24 anni, la scorsa stagione al Potenza Picena, è sicuramente una delle rivelazioni di questo Tolentino. Centrocampista di spessore ha dalla sua anche un grande fiuto del gol. Finora sono stati tre i gol realizzati da Tortelli nelle prime nove giornate di campionato e per un centrocampista sono sicuramente un bel bottino. «La scelta che ho fatto questa estate di vestire la maglia del Tolentino è stata sicuramente quella giusta. Ho travato un ambiente, un gruppo eccezionale e se ci troviamo in testa alla classifica è anche per queste cose. Fin dalla preparazione abbiamo costruito un gruppo granitico che ci consente sempre ad esprimerci a certi livelli».

