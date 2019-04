Traguardo in casa Montecosaro: il ds Livi raggiunge i 100 punti

Un grande traguardo in casa Montecosaro: il direttore sportivo Francesco Livi ha toccato quota 100. Tale cifra rappresenta il numero dei punti fatti dalla sua squadra da quando il dirigente è arrivato nel 2016 nella società gestita da Giuliano Belloni. Con la squadra che non navigava affatto in buone acque nel campionato di Promozione – girone B, Livi iniziò la collaborazione quando il girone di andata volgeva al termine, ed esordì ufficialmente nel pareggio casalingo (3-3) con la Nuova Sangiorgese. Con l'ingaggio di qualche giocatore, e la collaborazione del tecnico Fabio Roscioli, la situazione migliorò notevolmente, ma non si riuscì ad evitare la retrocessione in Prima categoria che arrivò attraverso uno spareggio al cardiopalma con la Futura 96, perso ai supplementari. In estate il piazzamento ed il buon punteggio della società portarono al ripescaggio del Montecosaro che fu ammesso a disputare ancora il campionato di Promozione. Una partenza non esaltante, l'arrivo di mister Mazzaferro e una salvezza raggiunta con discreto anticipo. Arriviamo a quest'anno con la squadra affidata a mister Cantatore che, anche se manca ancora il conforto matematico, non dovrebbe avere problemi a raggiungere una nuova salvezza. In totale sono 76 le gare che vedono Livi nel ruolo di diesse del Montecosaro e i 100 punti sommati in circa due anni e mezzo, sono la testimonianza di un lavoro fatto in maniera intelligente e fantasiosa, potendo contare sempre su un budget sicuro, ma molto ridotto rispetto ad altre realtà. La media matematica, per quello che conta, è molto significativa: sono 39/40 punti a campionato, ciò che basta per arrivare a fine stagione con la salvezza in tasca e senza l'assillo dei play out.

