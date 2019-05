Ufficiale, serie D: la finale di Coppa Italia sarÃ  Messina-Matelica

Ora è arrivata anche l'ufficialità: lo stadio "Domenico Francioni" sarà il luogo scelto per ospitare la finalissima di Coppa Italia di Serie D tra Messina e Matelica che è in programma sabato ore 18 maggio alle 16. All'inizio per la sede scelta era stata fissata come città Firenze. Le due società di sono incontrate a Roma nella sede del Dipartimenti Interregionale, per i biancorossi era presente il segretario Renzo Falzetti. Durante l'incontro sono state stabilite le modalità logistiche dell'evento. Il Messina ha vinto il sorteggio e viene quindi considerata squadra di casa, la prevendita dei biglietti partirà quando ci sarà il via liberà da parte della questura locale.

