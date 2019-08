Un rinforzo in difesa per il Castelfidardo, arriva Zeetti

Il Castelfidardo prende un rinforzo per la difesa. In questi giorni è arrivata anche la firma di Igor Zeetti, difensore classe 1995 con presenze in Termoli, Chieti, San Nicolò e Spoleto. Nelle ultime due stagioni ha militato nel Penne e nel Nereto in Eccellenza. «La squadra è quasi al completo, stiamo cercando di valutare dove mettere qualche tassello giusto - aggiunge Lauro -. Per quanto riguarda il campionato, la società mi ha chiesto di fare bene e vedremo come verrà completata la squadra. È cambiata tutta dallo scorso anno ed è praticamente rimasto solo Bracciatelli, che era under. La rosa è tutta da assemblare, questi ragazzi che non hanno mai giocato insieme e si è visto nelle prime partitelle, ma vedo ampi margini di miglioramento».

© RIPRODUZIONE RISERVATA