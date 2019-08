Una Biagio tutta nuova, mercoledì test con Le Torri

La Biagio prosegue la marcia di avvicinamento alla Coppa Promozione, sfiderà la Filottranese: andata domenica 1 settembre in trasferta, ritorno sette giorni dopo in casa. Prima uscita del precampionato fissata per domani (ore 19, ad Angeli di Rosora) contro Le Torri Castelplanio degli ex Latini e Santinelli, militante in Prima. Si disputeranno a Chiaravalle gli altri test: sabato (ore 17.30) contro il Loreto, mercoledì 28 (ore 20) contro i Portuali Ancona e mercoledì 4 settembre (ore 20) contro il Monserra.

