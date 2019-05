Urbania, Fenucci: «Bisogna essere contenti di quanto fatto»

Il percorso dei ragazzi terribili dell'Urbania si è concluso mercoledì pomeriggio a Fabriano con la sconfitta in semifinale playoff contro la banda di mister Tasso: un risultato finale che ha portato in finale proprio i cartai che saranno in campo domenica alle 16.30 al Ferranti di Porto Sant’Elpidio. Nessun dramma ma tantissimo orgoglio per il tecnico Gianluca Fenucci tra gli artefici di questo campionato super: «Bisogna essere contenti di quanto fatto –ammette il tecnico di Charavalle - il rammarico c’è perché tutti avremmo voluto proseguire il cammino, come avevo scritto ai ragazzi prima della partita con il Fabriano. Però bisogna essere anche obiettivi e sereni, come lo ero anche dopo la gara. Abbiamo cercato di vincerla come abbiamo sempre fatto, con le nostre caratteristiche e senza snaturarci affatto. Non ci siamo riusciti perché dall’altra parte c’era una squadra esperta, scaltra e molto forte. Il verdetto del campo va accettato senza remore e mezzi termini».

