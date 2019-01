Gianluca Fenucci si gode il momento dell'Urbania, compagine che punta alla vittoria del campionato d'Eccellenza Marche. Il tecnico ha infatti parlato del momento della sua squadra: "Sapevo che questi ragazzi avevano le potenzialità per fare delle grandi cose, l'ho capito dopo i primi quindici giorno di preparazione. Sarà una gara speciale per me quella nella sua Chiaravalle contro la Biagio Nazzaro, è un rapporto di amore e odio, anche perchè mi guardano storto avendo ottenuto risultati da allenatore lontano dalla provincia. Non ho il dente avvelenato con nessuno, anzi mi godrò il momento, sarà davvero emozionante. Questa squadra può fare grande cose, è da primato, non ha niente in meno alle concorrenti".

