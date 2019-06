Urbania, in panchina torna Pazzaglia

Fumata bianca nelle ultime ore in casa Urbania: la società durantina ha scelto il nome del nuovo allenatore per il dopo Fenucci ed è un gradito ritorno. Si tratta di Simone Pazzaglia che iniziò la sua avventura da tecnico in casa Urbania una decina di stagioni fa. Un ritorno in pista dopo l'avventura chiusa anzitempo a Castelfidardo: nelle due stagioni in Eccellenza all'Urbania per Pazzaglia un undicesimo e un terzo posto finale prima di passare alla Vis Pesaro.

