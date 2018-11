Urbania, Nanni: «Peccato il pareggio contro la Pergolese»

Prima sconfitta per l’Urbania della stagione 2018/19, almeno per quanto riguarda il campionato. Il ritorno da Pergola ha lasciato qualche amaro in bocca nell’ambiente biancorosso. «Con ogni probabilità - ha rimarcato il direttore generale Pierangelo Nanni - il pareggio sarebbe stato il risultato più giusto per quello che si è visto in campo. Noi abbiamo giocato un ottimo primo tempo creando anche occasioni di un certo rilievo ma non siamo riusciti a centrare la porta. Nella ripresa ci siamo disuniti un po’ subendo un penalty evitabilissimo. Con un po’ più di esperienza non avremmo di certo regalato quel bijou alla Volante».

