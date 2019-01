L'Urbis Salvia ha concluso la prima parte della propria stagione, nel girone C di Prima Categoria, superando la Pinturetta. Adesso c'è il girone di ritorno e ci saranno tanti ostacoli, come si evince dalle parole del ds Fabio Acciaresi: "Sono soddisfatto di quello che stiamo facendo, anche perchè ci troviamo in un campionato pieno di squadre molto forti. Quasi tutte le società hanno pari forza, tranne qualcuna che è leggermente fuori dalla nostra portata, è senza ombra di dubbio un torneo più interessante rispetto a quello "anomalo" dello scorso anno, dove c'erano Civitanovese e Valdichienti Ponte che facevano una corsa a parte. Quest'anno invece è tutto diverso, il campionato è bello e divertente su qualsiasi punto di vista".

