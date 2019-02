Urbis Salvia, Bucchi: «Metto la mia esperienza al servizio dei giovani»

Nella roboante vittoria dell'Urbis Salvia, nel girone C della Prima Categoria, emerge la tripletta di un calciatore che è finito al primo posto nella classifica dei cannonieri. Stiamo parlando di Andrea Bucchi. Ecco le dichiarazioni del giocatore che gioca in attacco: «Mi fa piacere questa vittoria, innanzitutto perchè ottenuta contro una diretta concorrente ed anche perchè questi 3 punti ci permettono di fare un passo avanti in classifica non ancora decisivo, ma molto importante per il morale della squadra. Ho avuto la fortuna di farne altre, l'ultima in ordine di tempo quella realizzata nel campionato di Serie D, con la maglia del Teramo, nella gara contro la Vis Pesaro. Come dicevo però le marcatute, pur piacevoli, per me lasciano il tempo che trovano, è il risultato finale, la possibilità di una stagione positiva e la crescita di un gruppo formato da bravi ragazzi che mi preme molto di più. A 36 anni ormai la fase migliore della mia carriera è passata, ora cerco di mettere la mia esperienza al servizio dei più giovani cercando di farlo in un ambiente ideale»

