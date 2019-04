Usav Pisarum, arriva la sconfitta a tavolino

Novità negativa in casa Usav Pisarum: la società è stata punita d'ufficio per 0-3 dal Giudice Sportivo per aver impiegato sul rettangolo verde il giocatore Matteo Angelini in posizione irregolare nella gara dello scorso 23 marzo contro il CSI Delfino Fano. La gara sul campo era terminata sul punteggio di 2-2 ma il punto guadagnato dall'Usav è stato sottratto, mentre la squadra fanese guadagna due punti preziosissimi in chiave salvezza. Entrambe le compagini ora si trovano a quota 28, tre punti sopra la zona play-out del girone B di Seconda Categoria.

© RIPRODUZIONE RISERVATA