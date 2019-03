Valdichienti e Sangiorgese, fine settimana decisivo

Il Valdichienti Ponte ha già lo spumante in frigo e potrebbe far partire i tappi già nel prossimo turno nel caso che vinca sabato in casa con la Palmense e l’Atletico Ascoli perda domenica a Capodarco contro la Futura 96. Sempre domenica potrebbe arrivare il verdetto per la Sangiorgese che retrocederebbe in prima categoria perdendo allo Scarfiotti con il Potenza Picena, anche un pari non la metterebbe al riparo se Futura 96 e Montalto, ora distanti 10 punti dovessero muovere la classifica. E per la Sangiorgese, che vanta il maggior numero di sconfitte, ben 15, non arriveranno in aiuto nemmeno i preannunciati ricorsi al Collegio di Garanzia dello Sport per le partite perdute a tavolino, dichiarandoli irricevibili. Tra i bomber a segno Emanuele Castellano (Valdichienti Ponte) che porta il suo primato a 17 centri, sale vertiginosamente Carlo Mongiello (HR Maceratese) che con la seconda doppietta consecutiva arriva a quota 16.

