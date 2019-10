Valdichienti in Coppa: con l'Anconitana è impresa impossibile

Arriva l’Anconitana al comunale di Villa San Filippo dove domani alle 18,30 si giocherà il ritorno di Coppa Italia valevole per i quarti di finale. Per il Valdichienti Ponte un destino che sembra segnato in questa competizione in quanto c’è da recuperare un 3-0 in favore dei dorici frutto di una decisione del giudice sportivo in merito alla posizione irregolare di Daniele Salvatelli che non aveva scontato una giornata di squalifica. Una decisione che in pratica ha tolto dal doppio confronto solo il gol di Gianluca Adami, visto che l’Anconitana era andata a segno per tre volte.

© RIPRODUZIONE RISERVATA