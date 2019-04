Valdichienti Ponte, Bordoni: «Abbiamo sempre lavorato per vincere»

Un fine settimana da vincitore dal momento che è sceso sul rettangolo verde il suo Valdichienti Ponte. Prende parola il patron Claudio Bordoni a distanza di pochi giorni dal poker realizzato contro il Montalto che ha segnato la data storica dell'approdo in Eccellenza: «Siamo contenti perchè questa vittoria del Campionato fa parte di un percorso che abbiamo intrapreso anni fa, ripetendo dalla Terza categoria e poi, realizzando l'unione che ha portato al Valdichienti Ponte. L'unione fa la forza ed è stato ciò per cui abbiamo lavorato in questi anni, mettendo grande impegno nel settore giovanile e dando fiducia ai nostri giovani, che hanno sempre giocato in prima squadra sin dall'anno scorso, affiancati da giocatori più esperti».

© RIPRODUZIONE RISERVATA