Valdichienti Ponte, Pazzarelli: «La squadra è pronta per scrivere la storia»

Un giorno che tutti aspettano e quello determinante potrebbe essere domani per il Valdichienti Ponte. Alle 16 al Comunale di Villa San Filippo, la banda di Luigi Giandomenico scenderà sul rettangolo verde per la 14^ giornata del girone di ritorno per la gara contro il Montalto nella quale, in caso di successo, potrebbe festeggiare automaticamente la vittoria del Campionato di Promozione, senza dover attendere i risultati delle inseguitrici «E’ una partita che vale una stagione, ma non solo – commenta guardando a domani il dirigente Marco Pazzarelli (foto) - fa parte di un percorso che avevamo in mente e che è iniziato quasi due anni fa, con l’unione col settore giovanile. Quest’anno non eravamo partiti per vincere, né convinti di potercela fare, poi ci siamo trovati lì. Credo che siamo primi perché lo meritiamo in un campionato bellissimo con squadre come Maceratese, Civitanovese, Atletico Ascoli. Ora ci proviamo anche se, come ripeto, all’inizio avremmo messo la firma sui play off”. Lo stato d’animo che si respira tra Monte San Giusto e Morrovalle è quello di chi sa che sta compiendo qualcosa che potrebbe esser storico: “Lo stato d’animo è carinissimo, siamo tranquilli e anche pronti. Per noi potrebbe essere una giornata storica – conferma Pazzarelli – L’ambiente è stracarico. E’ una bellissima soddisfazione per tutti noi dirigenti che ci mettiamo l’anima ed è la seconda volta che ripartiamo dalla Terza Categoria (seppure con altre società), arrivando a questo punto».

